Vorarlberger dürfen in Lindau nicht einkaufen oder essen gehen

Die Reisewarnung für Vorarlberg hat auch Auswirkungen auf den kleinen Grenzverkehr zwischen Lindau und Vorarlberg. So dürfen Vorarlberger ohne negativen Test beispielsweise nicht mehr in Deutschland einkaufen oder Gaststätten besuchen.

Einkaufsfahrten sind verboten

Die Allgemeinverfügung regelt auch Einkaufsfahrten nach Deutschland. Diese sind ab sofort nur noch mit negativem Testergebnis möglich. Außerdem dürfen Personen aus Vorarlberg keine Gaststätten in Deutschland besuchen, so Stegmann.

Lösung für Berufspendler

Für Berufspendler zeichnet sich eine Lösung ab. Personen aus Vorarlberg, die in Deutschland arbeiten, dürfen das ganze Wochenende - also bis zu 72 Stunden - in Vorarlberg verbringen, ohne in Quarantäne zu müssen.