Reisen wie zu Kaisers Zeiten

Mit dem Rheinbähnle ging es am Wochenende zur Hohentwiel zu einer Lunchfahrt auf den Bodensee.

Lustenau. Rund 75 Fahrgäste trotzten am Wochenende Wind und Wetter und nutzten das Angebot von Rheinbähnle und der Hohentwiel zu einer besonderen Lunchfahrt auf dem Bodensee.

Elektrolokomotive statt Dampflok

Nach einer einführenden Führung durch das Museum Rhein-Schauen in Lustenau ging es für die Teilnehmer der Lunchfahrt mit der Elektrolokomotive „Urs“ dem Rheindamm entlang zur Rheinmündung. „Aufgrund der Hochwasserlage am Alpenrhein bekamen wir erst kurz vor Abfahrt die Freigabe, was aber für die Dampflok zu spät war – diese muss man vier Stunden vorheizen“, erklärt Manuela Giggenbacher von Rhein-Schauen den Umstand, dass die Fahrt mit der Elektrolok durchgeführt wurde. Trotzdem zeigten sich die Fahrgäste schon bei der Fahrt mit dem Rheinbähnle erstaunt über die Wassermassen und den deutlich gestiegenen Rheinpegel.

Spektakulärer Blick auf die Alpen

An der Rheinmündung angekommen ging es an Bord des historischen Schaufelraddampfers Hohentwiel. Trotz des nasskalten Wetters genossen die Fahrgäste das Ambiente auf dem über hundert Jahre alten Dampfschiff bei bester Verpflegung und einem köstlichen Lunchmenü. Mit dem Blick über den ganzen Bodensee und auf die beeindruckenden Alpen bekamen die Teilnehmer eine spektakuläre Aussicht auf die Naturschauspiele und zum Abschluss ging es mit dem Rheinbähnle wieder zurück in den Werkhof von Rhein-Schauen nach Lustenau.

