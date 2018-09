Reiseleiter stürmten Museumswelt

Die Aktion „Reiseziel Museum“ war auch heuer ein großer Erfolg. Unter dem Motto „Auf den Spuren der Tiere“ besuchten allein am letzten Besuchstag etwa 200 kleine und große Reiseleiter mit ihren Reisekoffern das Jagdmuseum in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz.

FRASTANZ Unter dem Motto „Auf den Spuren der Tiere“ wurde den Besuchern der Vorarlberger Museumswelt im Rahmen der Aktion „Reiseziel Museum“ auch heuer ein besonderes Programm geboten. Neben allerlei Rätsel- und Malspaß bekamen die Kinder ein Bilderbuch zum Thema Jagd geschenkt. Zusätzlich zu den Objekten im Jagdmuseum waren im Foyer waren allerlei wilde Tiere und Geweihe ausgestellt.

Auf den Spuren der Tiere

Welches Tier hat immer einen Spiegel dabei und welches zwei Löffel? Warum verliert der Hirsch sein Geweih, die Gämse aber nicht ihre Krucken? Wer ist die Waldpolizei? Welches Tier trägt ein Winter- und ein Sommerkleid? Sperber, Waldkauz, Fasan, Eichelhäher, Mäusebussard, Kormoran, Graureiher, Grünspecht und noch andere wilde Tiere lernten die Kinder gemeinsam mit den Jagdexperten im Museum kennen.

Kinder auf Museumsjagd