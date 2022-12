Reisebusfahrer werden händeringend gesucht

Patrick Moosmann, Sunshine Tours Reisebüro, war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Über die anstehenden Feiertage sind immer weniger Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu Hause und machen sich stattdessen auf den Weg in die Ferne. Besonders nach den Jahren der Pandemie spüre man die wiedergeweckte Reiselust, sagen heimische Reiseveranstalter. Gerade die bevorstehenden Feiertage an Weihnachten und Silvester würden viele für einen längeren Urlaub nutzen, vorzugsweise in südlichere Gefilde. Reisexperte Patrick Moosmann von Sunshine Tours in Feldkirch berichtet am Montag in "Vorarlberg LIVE" über das Reiseverhalten der Vorarlberginnen und Vorarlberg und informiert über aktuelle Hotspots, die Buchungslage für Kurzentschlossene und etwaige Geheimtipps.