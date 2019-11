Reise ins Reich der Mitte

Eine Schülergruppe des BG Dornbirn verbrachte die Herbstferien in Nanjing.

Dornbirn. Chinesisch lernen ist das eine, Land und Leute hautnah erleben, etwas völlig anderes. Die Schüler des Moduls „Chinesisch“ am BG Dornbirn konnten jetzt zehn Tage lang in die chinesische Kultur eintauchen. Seit sechs Jahren gibt es die Schulpartnerschaft zwischen dem Bundesgymnasium Dornbirn und dem „Nanjing Technical Vocational College“. Der Austausch findet im Rahmen des Wahlpflichtfachs Chinesisch statt, das am Bundesgymnasium Dornbirn ab der sechsten Klasse angeboten wird.

Einige Hürden

Mit 18 Teilnehmern war es die größte Schülergruppe, mit der sich die in Vorarlberg lebende Qiaoshan Ye auf den Weg in ihre ehemalige Heimat machte. Dabei galt es bereits im Vorfeld viele Hindernisse zu überwinden. „Einen Monat vor der Abreise wurde der vor einem halben Jahr gebuchte Flug gestrichen. Dann kam noch die Nachricht aus China, dass die gebuchten Hotelzimmer wegen Renovierungsarbeiten storniert wurden. Dank Unterstützungen seitens des Reisebüros und Engagement von Freunden in China konnten schließlich Alternativen gefunden werden“, erzählt die Projektkoordinatorin und Chinesischlehrerin Qiaoshan Ye. Aufgrund der seit Juni geltenden strengeren Einreisebestimmungen gab es dann auch noch Verzögerungen bei der Visa-Ausstellung. „Erst nach mehrmaligen Interventionen verschiedener Stellen durften schließlich alle nach China reisen“, so die Organisatorin.

China hautnah

In China erlebten die Jugendlichen eine völlig neue Welt. Trotz rudimentärer Chinesischkenntnisse machten sie die Erfahrung, wie es ist, wenn man sich nicht verständigen kann. „Eine Reise in ein so fremdes Land bringt sicher auch einen Kulturschock mit sich. Für die Jugendlichen war die Reise jedoch so prägend und einzigartig, dass sie ihnen sicher lange in Erinnerung bleiben wird“, ist Qiaoshan Ye überzeugt.

Die Acht-Millionen-Stadt Nanjing hat einiges zu bieten. Jeden Tag standen andere Ausflüge, Besichtigungen und Erkundungen auf dem Programm, die den Schülern aus Vorarlberg die chinesische Geschichte und Kultur näher brachten. Sie besuchten Museen, Tempel, Gärten und Gedenkstätten, wanderten auf der 600 Jahre alten Stadtmauer und spazierten auf der anderthalb Kilometer langen Yangtsebrücke über den längsten Fluss Chinas. Diejenigen, die auf der Suche nach kulinarischen Abenteuern waren, wurden genauso fündig wie die Schnäppchenjäger, die das vielfältige Angebot der Geschäfte in der südlichen Hauptstadt Chinas nutzten.

Interkontinentale Freundschaft