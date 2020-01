Reise ins Land der MÃ¤rchen

Bludenz. Die Stadt Bludenz lädt am Samstag, 18. Jänner, im Kindergarten Mitte zu einer Märchenstunden für Jung und Alt.

Ab 15 Uhr entführt die Märchenerzählerin Anna Hutter in die mythische Welt der Sagen, Legenden und Märchen.

Märchen sind so vielgestaltig wie sie alt sind. Sie erzählen von tapferen Prinzen, guten Feen, bösen Königinnen oder auch sprechenden Tieren. In einer Märchenstunde gibt Erzählerin Anna Hutter lebendige Einblicke in Geschichten aus aller Welt. Umrahmt wird die Erzählstunde mit Gitarrenmusik und Gesang.