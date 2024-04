Reise ans andere Ende der Welt

Schüler des BGD und der Bezauer Wirtschaftsschulen tauchten in die taiwanesische Kultur ein.

Die Reise fand im Rahmen eines Schüleraustausches statt, den das BG Dornbirn ursprünglich mit einer Schule im chinesischen Nanjing unterhielt. Aufgrund der Null-Covid-Politik in China mussten alternative Wege gefunden werden. „Die Idee mit Taiwan entstand, nachdem ich dort private Kontakte geknüpft hatte und feststellte, dass es eine ausgezeichnete Möglichkeit für unsere Schülerinnen und Schüler wäre. Heuer sind wir bereits zum zweiten Mal nach Taiwan gereist”, erklärt die gebürtige Chinesin Qiaoshan Ye, die am BG Dornbirn und der Tourismusschule Bezau Chinesisch unterrichtet.

Die Reisegruppe, bestehend aus Jugendlichen verschiedener Altersstufen und ihren Begleitpersonen, tauchte tief in die taiwanische Kultur ein. Angefangen bei den obligatorischen Sehenswürdigkeiten wie der Chiang Kaishek Memorial Hall und dem Präsidentenpalast bis hin zu den pulsierenden Night Markets und dem imposanten Taipei 101, erlebten sie die Vielfalt und Faszination der Hauptstadt Taipeh.

Ein besonderes Highlight waren die Ausflüge in den Zoo und das Ozeanographische Museum. Neben den touristischen Highlights standen auch Besuche bei lokalen Institutionen und gemeinnützigen Organisationen auf dem Programm. So lernten die Jugendlichen im Tsu Chi Recyclingzentrum, wie aus Abfall nützliche Gegenstände hergestellt werden. „Was uns sehr bewegt hat, ist, dass unter den freiwilligen Helfern viele hochbetagte Pensionisten waren, einige sogar über 90“, erzählt Qiaoshan Ye. Beim Besuch des österreichischen Vertreters in Taipeh erfuhren die Vorarlberger Jugendlichen mehr über die politische Lage Taiwans.