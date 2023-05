Reinold Amann´s Ausstellung "Wir sind Wasser" ist eröffnet

Raggal. (sco) "Ich weiß, dass Raggal nicht unbedingt auf dem Weg liegt", lachte Sabine Burtscher von der Sabine + Xaver Bio Gourmet Manufaktur anlässlich der Vernissage "Wir sind Wasser" des Rönser Künstlers Reinold Amann.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Xavier begrüßte sie zu diesem Anlass vor allem Freunde des ausstellenden Künstlers und den eigenen Familien- und Freundeskreis. “Das Thema Wasser bewegt Xavier und mich schon länger. Xavier kommt aus Frankreich. Er lebt am Meer und so ist die Liebe zum Wasser und zum Meer entstanden”, erklärte Sabine Burtscher. Der menschliche Organismus besteht größtenteils aus Wasser. Es ist unsere Lebens-und Energiequelle. Nur drei Tage können wir ohne Wasser überleben. Eine Dehydration beginnt schon nach 24 Stunden. Wasser ist Lebensraum vieler Arten. “Wie gehen wir in Zukunft mit unserem Wasser um?”, fragt Sabine Burtscher und lädt zu Gesprächen rund um unser Wasser in ihre Keksmanufaktur in Raggal, Hausnummer 152 ein. Das Geschäftsgebäude befindet sich – von Ludesch kommend – auf der rechten Straßenseite. Die Geschäftstafel ist kaum zu übersehen.