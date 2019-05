Reinhold Mitterlehner exklusiv in Mäder

Reinhold Mitterlehner präsentiert sein Buch „Haltung. Flagge zeigen in Leben und Politik“ am Dienstag, 14. Mai 2019 um 19:30 Uhr im J.J.Ender Saal in Mäder.

Am 14. Mai 2019 ist Reinhold Mitterlehner im Rahmen der Reihe Mäder trifft…interessante Persönlichkeiten zu Gast und erzählt seine Sicht der Dinge. Für sein neues Buch „Haltung. Flagge zeigen in Leben und Politik“, das seit der Präsentation Mitte April einiges an Staub aufgewirbelt hat, gab es Tadel, Lob und Respekt und es gab vor allem eines – großes Interesse, denn das Buch war innerhalb kürzester Zeit in der ersten Auflage vergriffen und wahrlich in aller Munde.

Reinhold Mitterlehner stellt in diesem Buch seinen eigenen Werdegang vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse in Österreich und Europa dar und bezieht zu gravierenden Ereignissen Stellung, die die politischen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten massiv infrage stellen. Und er gibt auch sehr Persönliches preis.

