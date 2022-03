Reinhold Bilgeri-Konzert in die Remise Bludenz verlegt

Bludenz. Das Konzert von Reinhold Bilgeri am Samstag, 12. März, wird aus organisatorischen Gründen vom Stadtsaal in die Remise Bludenz verlegt.

Österreichs Rockprofessor Reinhold Bilgeri ist mit 25 Top-Hits, über 3 Millionen verkauften Tonträgern weltweit und seiner wilden Bühnenshow noch immer ein internationales Aushängeschild der österreichischen Popmusik. „Die Rauhkehle der Nation in Höchstform! Es freut uns ganz besonders, dass Reinhold Bilgeri nun endlich sein lang geplantes Konzert anlässlich seines 70. Geburtstag nachholen kann. Ein großes Dankeschön gilt auch unserem Hauptsponsor, der Sparkasse Bludenz“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.

Reinhold Bilgeri ist für hunderttausende Österreicher ein Stück Soundtrack ihres Lebens, über vier Jahrzehnte in den Charts fegt er nach wie vor über die Rockbühnen der Welt und knallt die größten Hits seiner Karriere, von „Video Life“ bis „Some Girls are Ladies“, von „Missing you“ und „Love is free“ bis zu „Oho Vorarlberg“ mit einer Energie ins Publikum, als wären die Songs von heute. Garniert wird das Hit-Programm mit den ewigen Songs seiner Idole – von Stevie Wonder bis Joe Cocker und James Brown bis Lenny Kravitz.