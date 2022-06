Reinbacher spielt für die Pioneers Vorarlberg

Der 20-jährige Verteidiger kann seinen nächsten Entwicklungsschritt setzen.

Das junge Verteidiger Talent absolvierte seine Nachwuchsausbildung vorwiegend in der Schweiz bei Rheintal, Bülach und Kloten. Zum Start der vergangenen Saison wechselte er von der U20 Mannschaft der Kloten Flyers zur BEMER VEU Feldkirch in die Alps Hockey League. Eishockey liegt beim 20-jährigen Verteidiger sprichwörtlich in der Familie. Sein jüngerer Bruder David, der weiterhin bei der U20 von Kloten im Einsatz ist und sein Vater Harald, ehemaliger Nationalligameister mit dem EHC Lustenau, haben ebenfalls das Eishockeyhandwerk erlernt.