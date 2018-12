Reichhaltige Vorbereitung

Während man Ohren, Hände und Füße mit Mützen, Fäustlingen und wärmenden Einlagen schützen kann, ist das Gesicht der Kälte meist unbedeckt ausgesetzt. Je kälter es wird, umso weniger kann sich die Haut selbst schützen.

Die gute Nachricht: Man kann die Haut auf die kältesten Tage des Jahres nachhaltig vorbereiten. „Vitamin C und kostbare Aminosäuren helfen der Haut sich zu regenerieren und unterstützen die Zellerneuerung. Mit speziellen Gesichtsbehandlungen kann man für eine gesunde und widerstandsfähige Haut Sorge tragen. Schönheit und Gesundheit gehen Hand in Hand, deshalb arbeiten wir im “the beauty lab” mit modernen Geräten und zeitgemäßer Technik. Die Ausstattung unseres Kosmetikinstituts ist in Vorarlberg einzigartig und wertvoll. Teile unseres Equipments werden von Hautärzten oder Schönheitschirurgen verwendet, zur Behandlung von Akne, aber auch zur Vorbereitung der Haut auf bevorstehende ­ästhetische Eingriffe.“

HydraFacial nennt sich die Behandlung, die in dem Institut von Magdalena Zorica angeboten wird und mit verschiedensten Möglichkeiten aufwartet, ob die langfristige Behandlung von sehr unreiner Haut, Antiaging oder die reichhaltige Pflege der Haut im Hinblick auf die kalte Jahreszeit. „Im Rahmen einer Kur, die sechs Anwendungen umfasst, wird die Haut ebenso sorgsam wie wirksam für die Herausforderungen der kommenden Monate gestärkt“, erläutert Magdalena Zorica, die Kosmetik nicht nur als Pflege der Schönheit, sondern vor allem der Gesundheit versteht. „Der Wert der Kosmetik liegt, wie in allen anderen Dingen des Lebens, in der Qualität und nicht in der Quantität. Jeder Mensch ist schön, jeder auf seine Weise.“