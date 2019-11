Rehe inmitten Gisingen

Kleine Rehfamilie im Waldgürtel gesichtet

FELDKIRCH-GISINGEN Vor kurzem hatte der Bauer an der Gisinger Hämmerlestraße wenige Hundert Meter neben der Polizeischule seine Maisfelder winterfit gemacht. „Dabei sichtete er vier Rehe rund um den Waldgürtel“, erzählt der Peter Stieger, Ortsvorsteher Gisingen. Eines ist leider panisch vor dem Traktor weggerannt und in einen Zaun gelaufen. Die anderen drei sind weiterhin wohl auf. „Es ist schön zu sehen, dass die verschiedensten Tiere hier ein Zuhause finden“, meint Stieger. Ein Grund mehr in dieser „Mini-Naturzone“ die Hunde an die Leine zu nehmen. ETU