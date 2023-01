Regisseur James Cameron verrät Details zu "Avatar 3"

Der kanadische Regisseur James Cameron hat Details zum nächsten Film seiner "Avatar"-Reihe verraten.

"Sie werden zwei völlig neue Kulturen im nächsten Film kennenlernen", sagte der 68-Jährige dem Branchenblatt "Deadline" am Rande der "Critics Choice Awards" am Sonntag in Los Angeles. Auch Feuer werde eine wichtige Rolle spielen. Außerdem werden neue Orte in Pandora besucht, wie Cameron sagte.