Regionalliga West im Ticker: Dornbirner SV spielt in Imst

Mit Aufstiegsaspirant SC Imst und dem Dornbirner SV treffen zwei siegreiche Mannschaften vom ersten Spieltag in der Regionalliga West aufeinander.

Mit Thomas Kofler, Armin Hamzic und Florian Jamnig hat Imst drei ehemalige Bundesligaspieler in ihren Reihen. Mit 21 Feldspielern und zwei Tormänner hat Spiegel die Qual der Wahl. Nach dem fulminanten 3:0-Auftaktsieg gegen St. Johann/Pongau sieht er aber keinen Grund seine Erfolgstruppe in der Startaufstellung zu verändern. So werden auch diesmal 1b-Spieler Kemal Kabal (20) und Ensar Saygin (18) zusammen mit Johannes Klammer (30) und Nico Schöpf (24) die Viererabwehrkette bilden. Mit Ex-Kapitän Leandros Tsohataridis (32), Andreas Filler (22) und Jonas Gamper (28) nehmen drei starke Kicker vorerst auf der Ersatzbank Platz. Das neue offensive Spielsystem (4/3/1/2) wird von den Haselstaudern weiter forciert.TK