Regionalliga im Liveticker: RW Rankweil vs VfB Hohenems

RW Rankweil vs VfB Hohenems ab 17 Uhr im Liveticker.

Der Ticker vom Spiel Rankweil vs Hohenems

RANKWEIL. Drei von sechs Spieltagen in der Regionalliga West ziert RW Rankweil das Tabellenende. Wie schon vor vierzehn Jahren wird das Abenteuer Drittklassigkeit für die Rot-Weißen wohl wieder nur eine Saison lang dauern. Dem Rankweiler Minikader fehlt einfach auch die nötige Qualität im Aufgebot in dieser Leistungsstufe zu bestehen. Mit 23 Gegentreffer nach einem Fünftel der Meisterschaft ist man die Schießbude der Westliga und gilt als erster Abstiegskandidat. Für die junge Rankler „Jugend-Mannschaft“ wird es ein Lernjahr für die Zukunft. Fünf gute Spieler wollten in der Sommerübertrittszeit zu den Rot-Weißen kommen, aber ein Transfer kam nicht zustande. Gegen das stärkste Amateurteam Vorarlbergs, Jubilar VfB Hohenems fehlen mit Timo Wölbitsch, Matthias Flatz, Andreas Malin, Deniz Erkan, Matthias Bechter und Lukas Lampert sechs Kaderspieler, also schon vor dem Anpfiff ganz schlechte Voraussetzungen um eine Überraschung zuhause zu liefern. „Brauchen einen rabenschwarzen Tag von Hohenems und unsererseits ein großes Wunder“, sagt Rankweil Langzeitcoach Stipo Palinic. Für Hohenems sind es die Derbywochen. Nach dem 3:0-Sieg gegen Röthis folgt nun Rankweil und dann muss Ems nach Altach. Der Favorit hat viermal mehr Punkte auf dem Konto als die Rankler. „Rankweil ist ein unangenehmer Gegner. Wir dürfen uns mit dem Spielsystem vom Gegner nicht anstecken lassen“, so VfB-Trainer Martin Brenner. Spielmacher David Mihajlovic und Valentin Matkovic werden nach langer Verletzungspause einige Minuten wieder spielen und feiern ihr Comeback.