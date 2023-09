Regionalitätsmesse für alle

Der Verein „bewusst montafon“ lud Jung und Alt zum Anschauen, Verkosten und Probieren

Es sei ihr ein großes Anliegen gewesen die Regionalitätsmesse auch einmal in St. Gallenkirch zu veranstalten. Und noch eine Innovation wurde an diesem Tag mit der „Montafoner Genussbox“ vom Verein erstmals vorgestellt. „Wenn man die zahlreichen Besucher sieht, so hat sich der Gedanke schon ausgezahlt“, so Saler. Auch die Gastroschule „GAST“ wartete unter Chefkoch Thomas Hillbrand für alle hungrigen Besucher mit den lokalen Spezialitäten Kässpätzle, Kürbiscremesuppe und Kartoffelsalat auf. „Insgesamt haben wir rund 150 Essen verkauft“, verrät Hillbrand. So avancierte die Regionalitätsmesse nicht nur zu einer Verkaufsmesse, sondern vor allem bei den Einheimischen zu einem Treffpunkt, bei dem man viele Freunde und Bekannte in lockerer Atmosphäre wieder einmal traf und sich gerne unterhielt. Wo die Regionalitätsmesse im kommenden Jahr stattfindet, steht noch in den Sternen, aber es wird sie voraussichtlich wieder geben.