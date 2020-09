Regional, genussvoll, europäisch

„Guats vo do“ und Genussladen „gnuss“ als EU-kofinanzierte Projekte gefeiert

FRASTANZ Mit Landesrat Christian Gantner wurden im Zuge der Kampagne „EUropa in meiner Region“ am Saminapark zwei EU-kofinanzierte Projekte gefeiert, die zum Ziel haben, Regionalität auf den Teller zu bringen. Anlässlich 25 Jahren Österreich in der EU und einem Jahr „gnuss“ Regionalshop bestand gleich doppelter Grund zur Freude.