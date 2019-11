Regierungsprogramm: SPÖ und NEOS vermissen Mut

Die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS finden sowohl kritische also auch lobende Worte für das neue Regierungsprogramm.

Die neuerlich schwarz-grüne Vorarlberger Landesregierung hat am Mittwoch das in den vergangenen zwei Wochen erstellte Arbeitsprogramm 2019-2024 vorgestellt .

Die Oppositionspartei SPÖ ortet darin allerdings Lücken in denFragen von Gesundheit und Pflege, analysiert SPÖ-Chef Martin Staudinger: „ Im Programm finden sich keine Antworten zu den langen Wartezeiten in den Krankenhäusern“, so der Sozialdemokrat.