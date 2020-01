Regierungsprogramm gibt Grünen einiges zu kauen

Nach der Grundsatzeinigung auf Türkis-Grün vom Neujahrsabend haben die Chefs der potenziellen Koalitionspartner ÖVP und Grünen am Donnerstag auch ihr Regierungsprogramm sowie die Ministerliste präsentiert.

Bundessprecher Werner Kogler muss das Programm am Freitag noch durch den Erweiterten Bundesvorstand bringen, am Samstag entscheidet in Salzburg ein Bundeskongress dann endgültig. Schon am Donnerstag lobte er seine Partei für das "Wagnis" dieser Koalition, sah eine mögliche "Vorbildwirkung für Europa" und warnte bei der gemeinsamen Präsentation des Pakets vor einer "Denunziation des Kompromisses". Der designierte Kanzler Sebastian Kurz betonte, dass es beiden Parteien gelungen sei, ihre zentralen Wahlversprechen einzuhalten. Das stimmt Kogler durchaus zuversichtlich: "Wenn alles gut geht, hat Österreich gewonnen."

Koalitionsfreier Raum

Was den Integrations- und Migrationsbereich angeht, hat in den Verhandlungen die ÖVP offenkundig das Steuer in der Hand gehabt. Umgesetzt werden zahlreiche Vorhaben, die schon in der Koalition mit der FPÖ geplant waren, an vorderster Front ein Kopftuchverbot an Schulen bis 14 sowie eine Sicherungshaft für Gefährder, die Kogler als mit dem Europarecht vereinbar verteidigte. Interessant ist, dass im Asylbereich ein koalitionsfreier Raum eingezogen wurde, nämlich für den Fall einer neuen Flüchtlingswelle. Da könnte sich eine der beiden Parteien für Maßnahmen auch andere Partner suchen. Allzu viel Kulanz dürfte Kurz nicht zeigen: "Migration bleibt Herzstück meiner Politik", stellte er unmissverständlich klar.