Regierung zahlt Einkommensschwachen neue Haushaltsgeräte

Um Geld und Energie zu sparen, gibt es im Rahmen einer neuen Förderaktion eine kostenlose Energieberatung oder sogar neue Geräte.

Vier Jahre lang werden einkommensschwache Haushalte mit jährlich 30 Millionen Euro gefördert, finanziert werden damit Energiesparberatung und der Austausch von energieintensiven Elektrogroßgeräten. "Bis zu 100 Euro" könne so durch einen neuen Kühlschrank jährlich eingespart werden, sagte Umweltministerin und Koalitionspartnerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei der Präsentation der Förderaktion, die mit Caritas und dem Klima- und Energiefonds gestartet wird.

"Einfach umsetzbare Energiesparmaßnahmen"

Die mit dem heutigen Tag angelaufene Förderaktion zum Energiesparen im Haushalt sieht drei Schritte vor, ausgehend von einer Erstberatung in den Sozialberatungsstellen von Volkshilfe und Caritas, und falls dort alle Voraussetzungen für einen Förderantrag gefunden wurden, folgt in der Wohnung oder im Haus eine kostenlose Energiesparberatung. "Einfach umsetzbare Energiesparmaßnahmen" sind dies laut Gewessler, die hier erörtert werden sollen, "simple Themen, wie Lüften und Abdichten von Fenster und Türen, einfache Tipps, die keine große Investitionen brauchen".

Empfehlung zum Tausch

Einsparung statt Zuschuss

Der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl, stellte zwar fest, dass das neue Projekt von der Gesamtbudgetierung her nicht extrem sei, dafür aber trotzdem eine Langzeitwirkung mit sich bringe, wie er am Fallbeispiel "Kühlschrank" erörterte. Die 100 Euro Einsparung, die ein neues Gerät pro Jahr bringt, das waren "früher die jährlichen Energiekostenzuschüsse in der Höhe von 100 Euro". Alle amtlich Anspruchsberechtigten können die Aktion nutzen - als Fachhändler wurden die EP-Elektrofachhändler mit 120 Filialen in Österreich gewählt. Vogl hob jedoch auch hervor, dass es wichtig sei, "erneuerbare heimischen Energien weiter auszubauen. Das sind die billigsten Energien", mit dem Ausbau würde mittelfristig deren Preis weiter sinken, und "dies kann zur sozialen Maßnahme werden" - und sei ein Weg aus der Kostenfalle.