Regierung Live - Aktuelles zum Coronavirus

Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsminister Rudolf Anschober geben um 16:00 Uhr aktuelle Statements zur Coronavirus-Krise in Österreich ab.

Kommen weitere drastische Maßnahmen?

Sebastian Kurz hält weitere drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für wahrscheinlich. In einer Aktuellen Stunde in der heutigen Bundesratssitzung wies der Bundeskanzler auf die dramatische Ausbreitung der Epidemie hin und gab zu bedenken, derzeit gebe es bereits 300 Fälle in Österreich, in einigen Tagen werden es 1.000 sein, in einer Woche sei man möglicherweise bei der Zehntausender-Grenze.

Maßnahmen sollen Ausbreitung verlangsamen

Bundeskanzler und Vizekanzler über die aktuelle Lage

Kurz appellierte überdies an die Politiker, selbst mit gutem Beispiel voran zu gehen und nichts zu beschwichtigen. Wichtig sei es in erster Linie, den Kontakt zu älteren Menschen in der Familie so weit wie möglich zu reduzieren. Alles, was nicht unbedingt notwendig ist, sollte nicht stattfinden, das gelte für den sonntäglichen Messbesuch ebenso wie für Familienfeiern, so der Bundeskanzler.