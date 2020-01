Regierung erklärt die Virus-Lage in Österreich

Verdachtsfall nun auch im Bundesland Kärnten. Gesundheitsagentur richtet kostenlose Telefon-Hotline für Coronavirus-Fragen ein. China meldet Durchbruch im Kampf gegen das Virus.

In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt ist am Montagnachmittag ein Coronavirus-Verdachtsfall gemeldet worden. Eine Person wurde unter Quarantäne gestellt, teilte die Stadtpresse Klagenfurt in einer Erstmeldung mit. Nähere Details lagen vorerst nicht vor. Zum weiteren Vorgehen hieß es, dass eine Probe eingeschickt wird, das Ergebnis wird für Dienstagfrüh erwartet.

Die Regierung Österreichs gibt ab 17:15 Uhr Statements zur Coronavirus-Lage in Österreich ab. Es sprechen der Innenminister und der Gesundheitsminister zur Bevölkerung.

Infektologe über die Erkrankungsgefahr

Professor Florian Thalhammer, Infektologe an der Medizinischen Universität in Wien spricht aus gegebenen Anlass über die Gefahr, die von dem Virus ausgeht und mögliche Schutzmaßnahmen.

Kostenlose Infohotline für Bürger

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Montag eine kostenlose Infoline für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern unter der Telefonnummer 0800-555 621 eingerichtet. In der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr (Montag bis Freitag) geben Experten der AGES aktuelle Informationen zu Übertragung, Symptomen und zur Vorbeugung des neuartigen Virus.

Ausführliche Informationen zu "2019-nCoV", Handlungsempfehlungen und Schutzmaßnahmen sowie Infos für Fachpersonal finden Interessierte auch auf der eigens eingerichteten Website der AGES. Diese wird regelmäßig aktualisiert.

Im Zentrum zum Corona-Virus

Bestätigte Fälle in Frankreich

Bestätigt sind dagegen drei Krankheitsfälle in Frankreich. Ein Paar, das in einem Pariser Krankenhaus Bichat behandelt wird, war am 18. Jänner von einem Aufenthalt in Wuhan zurückgekommen, ein 48-jähriger Franzose chinesischer Herkunft, der im Weingeschäft tätig ist und regelmäßig zwischen Frankreich und China reist, wird in Bordeaux behandelt. Die Patienten sind offenbar nicht schwer erkrankt.

Auch Kanada meldet ersten Ansteckungsverdacht

Auch aus Kanada wird der erste Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handle sich um einen Mann, der kürzlich aus Wuhan zurückgekommen sei. Sein Zustand sei stabil. In Kanada nimmt man die neue Viruserkrankung besonders ernst. Das Land war mit 44 Toten 2002/2003 das einzige Land außerhalb Asiens, in dem Tote des SARS-Virus zu beklagen waren. Auch in den USA, Thailand, Südkorea, Japan und Australien wurden bereits Erkrankungen mit dem neuen Virus registriert.

Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus

Chinesische Ärzte vermelden einen Durchbruch im Kampf gegen das Corona-Virus. Demnach wurden bei Patienten die Symptome erfolgreich behandelt. Das Virus konnte bei den Patienten nicht mehr nachgewiesen werden.