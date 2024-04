Regi van Acker gibt Trainerdebüt in Bregenz im Heimspiel gegen FAC Wien

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs FAC Wien

Schwarz Weiß Bregenz hat einen neuen, alten Trainer für die Kampfmannschaft gefunden. Regi Van Acker kehrt zurück an den Bodensee und wird die restliche Saison den Cheftrainer posten besetzen. Der Belgier übernahm im Herbst 2002 unseren SWB und erreichte nicht nur den sensationellen Nichtabstieg am letzten Spieltag der Saison 02/03 bei Austria Wien, sondern sicherte sich mit seinem Team auch den großartigen 5. Platz in der darauffolgenden Saison. Er stellte damit den bisherigen Rekord einer Vorarlberger & SWB Mannschaft der Saison 1966/67 mit Platz 6 ein.