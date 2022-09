Reges Kilbitreiben

Die Tschaggunser Kilbi bot ein buntes Programm für Groß und Klein

Der Wettergott hatte ein Einsehen mit dem Tschaggunser Gola-Droli-Verein am vergangenen Sonntag. Zunächst ließ er am Vormittag etwas seine Schleusen geöffnet, doch bereits gegen Mittag erhellte Sonnenschein den Festplatz der Kilbi und so genossen zahlreiche Besucher die ausgelassene Stimmung auf dem Vorplatz der Volksschule Tschagguns. Ist die Tschaggunser Kilibi doch bekannt dafür, dass sie für jeden Geschmack etwas bietet.

Abwechslung

So gab es traditionell den kleinen Markt auf dem Vorplatz der „Alta Gme“, denn fast jeder musste ein kleines „Krömle“ von der Kilbi den Daheimgebliebenen mitbringen. Doch auch am eigentlichen Festplatz herrschte große Abwechslung, und das nicht nur in Sachen Musik. Während am Vormittag die Harmoniemusik Tschagguns unter der musikalischen Leitung von Neo-Kapellmeisterin Katharina Batlogg aufspielte, unterhielt die Formation „Die Höfis“ die Besucher am Nachmittag. Insgesamt konnte der Obmann des Gola-Droli-Vereins Marcel Fleisch 1500 Besucher begrüßen.

1500 Besucher

„Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung und der Wettergott hat auch ganz gut mitgespielt. Neben dem Faschingsumzug ist dies unsere größte Veranstaltung im Jahr und alle 50 Mitglieder arbeiten wirklich ordentlich und ehrenamtlich mit. Ansonsten wäre ein Fest in dieser Größenordnung gar nicht möglich“, erklärt Fleisch. Doch viel Zeit zum Plaudern hat er nicht, räumt der Obmann doch eigenhändig Tische ab und springt ein, wo Not am Mann ist. Für Spielbegeisterte gab es wiederum eine tolle Tombola sowie das Bierkrugschupfen und eine großes Glücksrad.

Kulinarische Köstlichkeiten