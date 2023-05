Regenguss zur Platzeröffnung

Gerade einmal zwei Wochen reichten aus, um dem einstigen Schulhof Markt am Dorfbach im Zentrum von Hard buntes Leben einzuhauchen. Von dem heftigen Regenguss pünktlich zur Eröffnung am 23. Mai profitierte zumindest der frisch ausgerollte Rasen.

15 Studentinnen und Studenten der Architektur und der Raumplanung der TU Wien, Jugendliche von der OJA Hard, das Bauhofteam und weitere Helfer sägten, schraubten und malten intensiv. Zum Eröffnungstermin am 23. Mai standen die Platzmöbel bereit, der Asphalt war farbenfroh bemalt und der Rollrasen verlegt. Die letzten Handgriffe erfolgten noch kurz vor dem Eröffnungstermin.

Rosalie Schweninger, Raumplanerin der Gemeinde, und Bürgermeister Martin Staudinger bedankten sich herzlich bei den Studierenden. Sie hatten nicht nur den neuen Platz geplant, sondern bei der Umsetzung auch fleißig selbst Hand angelegt. Der aus Hard stammende Wiener Raumplaner Jan Gartner und Emilia Bruck von der TU Wien freuten sich mit den erschienenen Ortspolitikern, Nachbarinnen und weiteren Interessierten über die Belebung der einstigen Asphaltwüste. Von Jan Gartner war die Anregung gekommen, für frisches Leben auf dem nicht mehr benutzten Schulhof zu sorgen. Inzwischen werden ja Volks- und Mittelschüler in der Schule am See unterrichtet.