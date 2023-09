Regenbogenparade: 16-Jähriger nach brutaler Attacke angezeigt

Nach dem Besuch der "Regenbogenparade" im Zuge der "Vienna Pride" am 17. Juni waren zwei junge Frauen durch Schläge und Tritte teils schwer verletzt worden.

Mit Fäusten und Füßen auf die Frau losgegangen

Der Beschuldigte soll am Abend nach der "Regenbogenparade" in einer fünfköpfigen Männergruppe unterwegs gewesen sein und zunächst eine 24-Jährige und deren Begleiter in der Inneren Stadt homophob beleidigt haben. Danach soll der 16-Jährige vermutlich als Haupttäter mit Fäusten und Füßen auf die Frau losgegangen sein, die laut Polizei schwere Kopfverletzungen davontrug. Einer Zeugin (24), die versucht haben soll, die Männer anzuhalten, wurde vom Verdächtigen in den Bauch getreten. Die Männer flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei am Tatort bei der Brandstätte.