Regelrechter Ansturm auf Impfangebote in Vorarlberg

Die Ankündigung der Bundesregierung am Freitagabend, dass ab Montag neue Corona-Maßnahmen inklusive 2G-Regel gelten, hat am Samstag in Vorarlberg einen regelrechten Ansturm auf Impfangebote ausgelöst.

Im Messepark bildete sich vor der Impfkoje eine Schlange mit wartenden Impfwilligen, die laut Informationen aus dem Einkaufszentrum zeitweise bis auf den Parkplatz hinaus reichte.

self all Open preferences.

Ansturm auf Impfkoje

Andrang auf die Impfkoje im Messepark







© Sams

Vor dem Impfzentrum in Bregenz kam es für all jene, die sich dort impfen lassen wollten ebenso zu Wartezeiten. Zahlreiche Menschen standen am Samstagmittag vor dem Eingang für eine Impfung an.

Impfressourcen werden aufgestockt

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hat am Samstag in einer Aussendung angekündigt, dass das Land die Ressourcen in den Impfstraßen und Impfkojen im ganzen Land aufgrund der hohen Nachfrage aufstocken werde.

self all Open preferences.