Regeln für Online-Verkäufe: Was Sie beim Finanzamt melden müssen

Die Regeln für den Verkauf von Waren über Online-Plattformen betreffen sowohl die Plattformen selbst als auch die Verkäufer und umfassen detaillierte Transaktionsinformationen und die Meldung der Umsätze ans Finanzamt.

Plattformen unter Beobachtung

Online-Plattformen, die den Handel von Waren an Kunden in Österreich erleichtern, sind verpflichtet, detaillierte Informationen über die Transaktionen zu sammeln und an das Finanzamt weiterzuleiten. Dazu gehören der Name des Verkäufers, dessen Bankverbindung, die Höhe der Umsätze und eine Beschreibung der verkauften Waren. Diese Maßnahme soll dem Finanzamt ermöglichen, die steuerliche Ordnungsmäßigkeit der Einkünfte zu überprüfen.