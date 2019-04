Regeln für Mensch und Hund

Nenzing hat seit Anfang dieses Jahres eine neue Hundeverordnung, die im Großen und Ganzen sehr gut angenommen wird, wie Vize-Bürgermeister Herbert Greussing berichtet.

Um auch Urlauber und Spaziergänger aus anderen Regionen über die Regeln in Nenzing zu informieren, hat sich der Vizebürgermeister gemeinsam mit Marktgemeinde-Mitarbeiterin Laura Scherer weitere Maßnahmen überlegt: „Es wurde eine zusätzliche Broschüre speziell für Gäste erstellt. Zudem wurden an den Ausgabestationen für `Gassi-Säcke´ Aufkleber mit einem QR-Code angebracht – so wird unkompliziert über die Hundeverordnung informiert“, so Herberg Greussing