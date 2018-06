Reformklasse in neuem Glanz

Die umfangreichen Sanierungen und Neuanschaffungen wurden in Latschau präsentiert

Es war ein ständiges Kommen, Staunen, Lachen und Schmunzeln und Erklären an diesem Nachmittag, als die Reformklasse Latschau zu ihrem Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag Nachmittag lud. Neben Klassenlehrerin Heidi Strolz führten auch die Kinder durch die Räumlichkeiten und präsentierten nicht ohne Stolz ihre Schule und die verschiedenen Lernmaterialien. Doch wer glaubt, dass die Kosten allesamt die Gemeinde Tschagguns übernehmen musste, irrt gewaltig. Mittels Sponsoren, Crowfunding, diversen Aktionen und auch die Gemeinde wurden die finanziellen Mittel gewonnen, um neue Möbel, Sitzgelegenheiten und vor allem viel neues Lernmaterial anzuschaffen.

„Als ich hierher gekommen bin, waren noch dunkle Möbel drin und die drei unteren Räume wirkten schwer und nicht gerade einladend. Heute ist alles hell, freundlich in den Farben orange und gelb und lädt wirklich zum Verweilen ein“, bringt es Heidi Strolz auf den Punkt. Doch viel Zeit zum Plaudern bleibt ihr nicht, denn bereits zahlreiche interessierte brenne auf eine Führung durch die renovierten Räu7me. Indessen erklären die Schüler, derzeit besuchen insgesamt 13 Kinder die Reformklasse der Volksschule Tschagguns in Latschau, ihre Lernweise anhand von Lernmaterialien. Und die Kids kommen gerne in die Schule, das spüren die Besucher. Es ist ein Wohlfühlort, an dem vieles gelernt wird.