Redhawks sichern sich erneut die VSK Krone

Der Titel im Softball geht wieder an Dornbirns Baseballer.

Dornbirn. Bei teils schwierigen äußeren Bedingungen fand gestern in Feldkirch das VSL (Vorarlberger Softball League) Finalturnier statt. Der Turniermodus erlaubte es jedem Team, egal auf welcher Position der Grunddurchgang abgeschlossen wurde, das Finale zu erreichen und sich zum VSL Meister zu küren.

Im Finale standen sich die beiden Teams des BSC Dornbirn Indians gegenüber. Wie bereits im ersten Aufeinandertreffen, zeigten die Redhawks ihre Klasse. Obwohl es den Legends gelang die zeitweise hohe Führung der Redhawks zu verkürzen, konnte der Vorjahresmeister seinen Titel mit einem 13-8 erfolgreich und verdient verteidigen. „Gratulation an beide Teams und auch ein großes Dankeschön an die Cardinals und Angry Balls für die großartige Organisation des VSL Finalturniers“, so Wolfgang Pschorr vom BSC Dornbirn.