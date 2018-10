Redesign: essen.VOL.AT mit neuen Icons & Userfoto-Galerie

Der Online-Restaurantführer fürs Ländle hat einen verbesserten Look bekommen. essen.VOL.AT ist jetzt noch nutzerfreundlicher – auf Tablet und Smartphone sowie am Desktop. Gleich reinschauen und mitmachen bei der Wahl zum Teller des Monats. Denn hier kann man einen Restaurantgutschein im Wert von 50 Euro gewinnen.

Ruft man essen.VOL.AT am Computer auf, so sticht gleich ins Auge: Die Icons in der Übersicht sind neu. Ganz bequem kann man nun zum Beispiel in Erfahrung bringen, welches Lokal einen Gastgarten besitzt, Essen nach 22 Uhr anbietet oder familienfreundlich ist. Auch gibt es nun im Detaileintrag eine Bildergalerie für Userfotos. Durch essen.VOL.AT gewinnt man nun noch mehr Einblicke in die Gastronomie Vorarlbergs. Und nicht nur das.