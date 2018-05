„Reda und singa wia dr Schnabl gwachsa isch“

Die diesjährige Mundart Mai Veranstaltung im Klostertal Museum stand unter dem Klostertaler Dialekt.

Das Klostertal Museum füllte sich am vergangenen Freitagabend mit Kinderlachen, Gesang, Mundarterzählungen und Tanz. Die Veranstaltung „Mundart Mai“ machte auch in diesem Jahr Halt im Klostertal Museum und lockte viele Gäste in das besondere Ambiente. Der Kinderchor der Volksschule Klösterle unter der Leitung von Ingrid Thöny, Beatrix Miller, Edith und Kurt Posch eröffnete den Dialektabend und begeisterte von Anfang an Eltern, Großeltern, Freunde und Gäste im Museum. Die Kinder sangen humorvolle Dialektlieder mit Begeisterung und sorgten mit ihren Auftritten für ein Schmunzeln in den Gesichtern der Museumsbesucher. Die Tänzer der Trachtengruppe Dalaas sorgten mit ihren Volkstänzen für einen Augenschmaus auf der Bühne. Mit dem Tragen der Klostertaler Tracht bekennen sie sich zum Tal. Unter der Leitung von Eugen Burtscher treten die Frauen und Männer bei verschiedenen Anlässen auf und zeigen ihre geprobten Volkstänze.