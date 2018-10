"Red Dot Award" für T-Shirt mit Ländle-Know-How

Das Produktdesign des smarten Shirts "QUS" wurde mit dem weltweit größte Designpreis ausgezeichnet. Die Vorarlberger Grabher-Group leistet einen wesentlichen Beitrag für das Produkt.

Material kann Herzfrequenz messen

Dass die Arbeit der Smart-Textiles Platform Austria und der Hohenemser Trägergesellschaft V-Trion Früchte zeigen kann, sieht man an einem neuartigen T-Shirt namens „QUS“ vom Hersteller sanSirro aus der Steiermark. Das Material, das von V-Trion entwickelt wurde, ist in der Lage, nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch die Atmung des Trägers zu messen und an ihn selbst oder an zuvor festgelegte Personen inklusive Standort zu übermitteln. Von außen ist dieses kleine Bauteil im T-Shirt kaum sichtbar. Für dieses Material habe sanSirro jetzt den Red-Dot Award in Singapur erhalten, erzählt Grabher. V-Trion wiederum habe den Auftrag zur Herstellung einer Nullserie mit 1000 Stück bekommen.