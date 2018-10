Innovativ, zuverlässig, erfolgreich – KMU-Preis 2018 verliehen

Dornbirn - Vorarlbergs kleine und mittlere Unternehmen standen bei KMU-Preis-Verleihung im Rampenlicht.

Jubiläum! Zum zehnten Mal wurden am Donnerstagabend in der Halle 12 im Dornbirner Messequartier die Preise für die besten Vorarlberger Klein- und Mittelunternehmen übergeben. In diesen zehn Jahren stellten sich rund 1400 tolle Betriebe aus allen Branchen zur Wahl, heuer waren es wieder rund 100 Firmen, die teilnahmen. Bereits zum sechsten Mal wurde außerdem der KMU-Unternehmer des Jahres geehrt. Heuer wurde der Lustenauer Textilunternehmer Günter Grabher von der Jury für seine unternehmerische Tätigkeit und seine visionäre Rolle beim Wandel der Textilbranche im Land zu Herstellern technischer und intelligenter Textilien ausgezeichnet.

VN-Chefredakteur Gerold Riedmann gratulierte den Teilnehmern des KMU-Wettbewerbs und natürlich den Preisträgern, er nahm die Preisverleihung aber auch zum Anlass, in die Zukunft zu weisen und von der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen für den Standort einzufordern. „Wie könnten wir es schaffen, dass Vorarlberg zurück an die innovative Spitze kommt? Wie könnten wir es schaffen, dass Start-up-Unternehmer aktiv in Vorarlberg gründen? Wie könnten wir es schaffen, dass schon heute erfolgreiche Vorarlberger KMU über ihren angestammten Bereich hinaus wachsen können?“, so Riedmann, „erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer werden sich die Fragen selbst beantworten, denn sie haben sich noch nie auf die Politik verlassen. Für Vorarlberg wäre es überlebensnotwendig, dass klare Konzepte abseits von heißer Luft in Angriff genommen werden.“ Die Digitalisierung sei für Vorarlberg schon eine Herausforderung, „vor allem aber ist sie eine große Chance“.