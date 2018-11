Red-Bull-Duo beim Abu-Dhabi-Auftakt voran - Verstappen 1.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat am Freitag beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi im ersten Training Bestzeit erzielt. Der 21-jährige Niederländer verwies in 1:38,491 Minuten seinen australischen Teamkollegen Daniel Ricciardo mit 0,454 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas, es folgte Fünffach-Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes.

Der “Silberpfeil” des 33-jährigen Briten trug auf der Fahrzeugnase die Nummer 1. Hamilton, mit der persönlichen Startnummer 44 ausgestattet, hatte beim Verband um eine Ausnahme gebeten und sie gestattet bekommen. Zudem bestreitet der alte und neue Weltmeister Hamilton das Wochenende mit einem goldenen Helm.

Sein geschlagener WM-Rivale Sebastian Vettel kam im Ferrari in der ersten eineinhalbstündigen Einheit nicht über den achten Platz hinaus. Der Finne Kimi Räikkönen landete bei seinem letzten Renn-Wochenende für Ferrari einen Rang vor dem Deutschen.

Auf den hintersten Plätzen reihten sich bei seinem Formel-1-Abschied Fernando Alonso und der kommende Comeback-Pilot Robert Kubica ein. Der Spanier wurde im McLaren mit Sonderlackierung 19., der Pole durfte den Williams im Training anstelle des Russen Sergej Sirotkin auf Rang 20 steuern.