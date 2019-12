Rechtswidrige Provisionen? AK-Kritik an Vorarlberger Maklern

AK kritisiert: Immer mehr Konsumenten müssen wegen widerrechtlicher Provisionszahlungen gegen Makler vor Gericht.

Die Vorarlberger Arbeiterkammer kritisiert die Vorgehensweise mancher Wohnbaufirmen und Immobilienmakler in Vorarlberg. Es würden Tausende Euro Provision kassiert, obwohl zwischen Makler und Vermieter ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Das Gesetz sieht vor, dass der Konsument schriftlich auf dieses Naheverhältnis hingewiesen wird. Dieses Gesetz würde jedoch in vielen Fällen nicht eingehalten werden. Die Kritik richtet sich vor allem gegen zwei Firmengruppen.

Auf Naheverhältnis nicht hingewiesen

So habe beispielsweise ein Maklerbüro eine Wohnung einer Vorarlberger Privatstiftung vermittelt. Beide Firmen gehören zur selben Vorarlberger Immobiliengruppe. Die AK kritisiert, dass auf das Naheverhältnis nicht hingewiesen worden sei. Schlussendlich kam es zu einem Prozess. Dem Urteil sei das Maklerunternehmen dadurch entgangen, dass es die Provision doch noch zurückzahlte, heißt es seitens der AK.

Bei der AK Vorarlberg meldeten sich laut eigenen Angaben insgesamt 18 Betroffene. Mehrere Verfahren seien anhängig. Die Arbeiterkammer führt in einer Presseaussendungen folgende Beispiele an:

In einem Fall habe die Firmengruppe einem Vergleich unter der Bedingung zugestimmt, dass die klagende Mieterin Stillschweigen bewahrt.

In einem anderen Fall sei die Provision zwar zurückbezahlt worden, die angefallenen Zinsen und die Übernahme der Rechtskosten musste der Mieter jedoch einklagen.

Ein andermal war im Kleingedruckten zu lesen gewesen, dass ein „Naheverhältnis von der Privatstiftung zum Bauträger auf das Maklerbüro“ besteht. Das Maklerbüro sei zur Rückzahlung der Provision verurteilt worden, da nach Ansicht des Gerichts der Hinweis in Form und Inhalt nicht ausreichend war.

AK-Konsumentenschützerin Ulrike Stadelmann: „Die Vorgehensweise ist insgesamt mehr als fragwürdig. Die Konsumenten sind gezwungen, zu klagen, um ihre Rechte gegen den Makler durchzusetzen.“ Immer mehr Mieter sind dazu auch bereit, auch wenn sie wissen, dass ihr Mietverhältnis dann mitunter nicht mehr verlängert wird.“

Die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe war für eine Stellungnahme bis dato nicht zu erreichen.

Kritik an WOGE

Auch die Firma WOGE Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. & Co KG, die Mietwohnungen der Wohn- und Geschäftsbau GmbH vermittelt, steht in der Kritik der Arbeiterkammer. Beide Firmen sind miteinander verflochten. Wieder geht es um Provisionen in der Höhe von zwei Bruttomonatsmieten samt Nebenkosten. Für eine Konsumentin brachte die AK Vorarlberg Klage ein. Nach Bestätigung des Urteils in zweiter Instanz habe die Konsumentin ihr Geld zurück, schildert die AK den Sachverhalt.

Anders sieht man die Situation seitens der WOGE-Geschäftsführung: Man sei derzeit darum bemüht, rechtliches mit der Arbeiterkammer zu klären, verdeutlicht Armin Moser, Geschäftsführer der WOGE, in einer telefonischen Stellungnahme gegenüber VOL.AT. Die Darstellung der Arbeiterkammer stimme so nicht. Man halte sich sehr wohl an das Maklerrecht und informiere Kunden auch ausreichend über das Naheverhältnis zwischen Makler und Kunde. Im beschriebenen Fall sei lediglich einem Mitarbeiter ein Fehler unterlaufen. Zudem habe man den von der AK erwähnten Prozess in erster Instanz gewonnen.

"Nicht im Sinne der Immobilienmakler"

„So wie es in der Aussendung (Anm.: der Arbeiterkammer) erläutert wird, ist es eine Situation, die leider immer mal wieder in Gesamtösterreich vorkommt“, erklärt Günther Ammann, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer. Man könne dies nicht unterstützen und Recht heißen, da es auch dem Maklerrecht widerspreche. "Zum Glück gibt’s die Fälle nur ganz selten", gibt Ammann im VOL.AT-Telefoninterview zu verstehen.

Die oben beschriebenen Fälle seien nicht im Sinne der Fachgruppe. Die ganze Branche werde in ein schlechtes Licht gerückt und leide auch darunter. "Es tut uns leid, wenn solche Dinge passieren", so Ammann.

Die Situation sei ganz klar, das Gericht befasse sich bereits mit den Fällen. In Schulungen und in der Ausbildung werde das Maklerrecht immer wieder erwähnt und geprüft. Man unterwerfe sich auch den Berufsleitlinien. "Zu 99 Prozent klappt das auch ganz gut, dass man sich daran hält", gibt Ammann zu verstehen.