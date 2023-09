Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, könnte Tirol den Anfang machen?

Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat sich durch den Vorstoß von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur Kinderbetreuung in ihren Plänen in Sachen Rechtsanspruch bestätigt gezeigt.

Tirol wolle den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung als erstes Bundesland umsetzen

Nehammers Vorstoß komme deshalb gerade recht, freute sich Mattle. Ein Aufteilungsschlüssel sei indes noch nicht aus Wien übermittelt worden, hieß es in einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Dem Bevölkerungsschlüssel nach würde Tirol demnach 54,6 Millionen Euro erhalten. Noch stünden jedoch Verhandlungen an. Der Zeitplan bezüglich Rechtsanspruch für Tirol soll kommende Woche im Rahmen einer Regierungsklausur der Landesregierung fixiert werden.

Finnland als "Vorreiter" in Sachen Kinderbetreuung

Mattle und Hagele waren mit einer Delegation nach Finnland gereist, um dort von "Vorreiter" Finnland in Sachen Kinderbildung und -betreuung zu lernen, wie es in einer Aussendung hieß. "Wir wollen uns an den Vor- und Spitzenreitern orientieren. Man muss das Rad nicht neu erfinden", wurde Mattle zitiert. Das Bildungswesen in Finnland basiere auf dem selbstverantwortlichen Ansatz "Lernen statt Prüfen".