Rechnungsabschluss und neue Darlehen

Finanzielle Beschlüsse standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung in der Schlinser Gemeindevertretung.

Schlins . Im Feuerwehr-Gerätehaus von Schlins wurde die Maisitzung der Gemeindevertretung abgehalten und gleich zu Beginn stand der Rechnungsabschluss, sowie die Darlehen für vier große Projekte in der Gemeinde auf der Tagesordnung.

Mit Erträgen von 6.896.534,08 Euro und Aufwendungen von 6.694.739,80 Euro schließt die Gemeinde Schlins ihre Bücher für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Nettoergebnis von minus 68.205,72 Euro, welches durch eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage ausgeglichen werden konnte. Sonja Schneller, die Leiterin des Rechnungswesen in der Gemeinde, konnte dazu die Kennzahlen zum vergangenen Jahr mit den wesentlichen Investitionen, Tilgungen und Aufnahmen von Darlehen, der Pro-Kopf-Verschuldung sowie der Errechnung der Finanzkraft präsentieren. Erfreulich dabei, dass die Entwicklung der Ertragsanteile im Jahr 2022 rund 500.000 Euro über der Prognose gelegen sind. Abschließend stimmte die Schlinser Gemeindevertretung der Feststellung des Rechnungsabschlusses 2022 einstimmig zu.

Für das laufende Jahr sieht die Schlinser Gemeindekasse Einzahlungen von 8.646.100 Euro und Auszahlungen von 12.811.100 Euro im Finanzierungshaushalt vor. Dabei sind im Gemeinde-Haushalt große Investitionen geplant und so wurden für den Neubau des Bauhofes 1,9 Millionen Euro und für ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr 561.000 Euro im laufenden Budget berücksichtigt. Weitere große Ausgabeposten sind die Arbeiten für die Wasser- und Kanalinfrastruktur, sowie die Bücherei.

Die Finanzierung der verschiedenen Projekte erfolgt dabei über den laufenden Haushalt, Förderungen, den Verkauf eines Grundstücks und die Aufnahme von Darlehen. Für die Finanzierung des neuen Tanklöschfahrzeuges wurde ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro und für den Neubau des Bauhofes ein Darlehen von 1.650.000 Euro von der Schlinser Gemeindevertretung beschlossen. Dazu wurde ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro für die Wasser- und Kanalinfrastruktur und 500.000 Euro für die Bücherei beschlossen. Dazu wurden bereits bei der Erstellung des Voranschlages für das Jahr 2023 diverse Reduktionen vom Gemeindevorstand vorgenommen und so wurde auch die Finanzierung verschiedener Projekte wie die Umgestaltung des Pausenplatzes bei der Volksschule auf das kommende Jahr verschoben und somit erhebliche Einsparungen erzielt. MIMA