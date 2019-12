Rebensburg gewinnt Super G - ÖSV-Damen verpassen Podest

Viktoria Rebensburg jubelte beim Super G von Lake Louise über einen Sieg vor Nicol Delago und der Schweizerin Corinne Suter.

Nach dem gestrigen Sieg in der zweiten Abfahrt von Lake Louise zählte Nicole Schmidhofer auch im heutigen Super G zu den Favoritinnen. Neben der ÖSV-Läuferin musste man natürlich auch mit der Siegerin der ersten Abfahrt, Ester Ledecka, und US-Superstar Mikaela Shiffrin rechnen. Auch Stephanie Venier, die gestern bei einem Sprung stürzte, war mit von der Partie.

Rebensburg fährt Konkurrenz auf und davon

Im Rennen selbst führte Tamara Tippler bis zur Startnummer 7 knapp vor Schmidhofer. Dann kam Viktoria Rebensburg, pulverisierte die bisherige Bestzeit und setzte sich mit über einer Sekunde Vorsprung an die Spitze. An dieser Zeit scheiterte praktisch alle Läuferinnen, auch Mikaela Shiffrin, deutlich. Einzig Stephanie Venier kam bis auf 0,53 an Rebensburg heran. Mit Startnummer 19 schob sich dann noch die Schweizerin Corinne Suter vor Venier auf den zweiten Rang und komplettierte vermeintlich das Podest. Denn mit Startnummer 31 kam die junge Italienerin Nicol Delago und schob sich noch auf den zweiten Rang. Venier rutschte somit auf den vierten Rang zurück. Puchner (5.), Tippler (6.) und Schmiedhofer (8.) sorgten für ein starkes Mannschaftsergebnis der ÖSV-Damen.