Rebellion der Gefühlsfasern

Oder wenn die Nervenbahnen selbst zur Schmerzquelle werden.

Einschießende, elektrisierende oder brennende Schmerzen, Kribbeln und Ameisenlaufen, Taubheit sowie Schmerzverstärkung durch leichte Berührung – all das können, so das öffentliche Gesundheitsportal (www.gesundheit.gv.at), Zeichen und Symptome von Nervenschmerzen sein. Der sogenannte neuropathische Schmerz entsteht dabei als direkte Folge einer Schädigung von „Gefühlsfasern“ des Nervensystems. Diese kann verschiedene Gewebe – oft ausgehend von der Haut – oder aber das Rückenmark oder Gehirn betreffen. Die Beschwerden treten oft in Ruhe auf und können leicht ausgelöst werden, etwa durch eine leichte Berührung. Häufig besteht auch eine verstärkte Schmerzempfindlichkeit auf schmerzauslösende Reize. Der neuropathische Schmerz kann dabei aufgrund unterschiedlicher Formen einer Nervenschädigung auftreten. Häufige Auslöser sind etwa ein Bandscheibenvorfall, Diabetes mellitus – Erkrankung vieler Nerven (Polyneuropathie), Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschädigungen oder -durchtrennungen im Rahmen von Unfällen oder Operationen sowie das Engpasssyndrom – durch zusammengedrückte Nerven (z. B. Karpaltunnelsyndrom am Handgelenk).