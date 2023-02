Rebecca seit 2019 vermisst - Polizei listet fehlende Gegenstände auf

Vier Jahre nach dem Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca in Berlin versucht die Polizei immer noch, den Fall aufzuklären.

15-Jährige verschwand aus Wohnung der Schwester

Rebecca verschwand am 18. Februar 2019 im Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln. Bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden. Seit damals ermittelt eine Mordkommission im Berliner Landeskriminalamt (LKA). Unter Verdacht steht weiterhin der Schwager Rebeccas. Nach Darstellung der Familie und auch der Polizei hatte Rebecca bei ihrer Schwester übernachtet. In Verdacht geriet der Schwager, weil er am Morgen alleine mit Rebecca war. Mord verjährt nicht und auch in Vermisstenfällen werden die Akten nicht endgültig geschlossen.