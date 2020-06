Reanimiert: Zweijährige aus Dornbirner Ach gerettet

Ein zweijähriges Mädchen ist am frühen Donnerstagabend von aufmerksamen Passanten aus der Dornbirner Ach gerettet worden.

Am Donnerstag, den 25.06.2020, gegen 19:05 Uhr spielte ein zweijähriges Mädchen im 50 bis 60 Zentimeter tiefen Wasser der Dornbirner Ach, in der Nähe der Eisenbahnbrücke. Die Eltern des Mädchens befanden sich zu diesem Zeitpunkt am Ufer außerhalb des Wassers.