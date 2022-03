Reality Show der etwas anderen Art

Am Freitag lädt der Dornbirner Spielboden zum Tagebuch Slam.

Dornbirn. Süße Fremdscham, wer kennt sie nicht? Die glorios peinlichen und umso amüsanteren Tagebuch-Ergüsse aus Teenagerzeiten, Reisetagebüchern oder einfach nur von damals. Der Spielboden Dornbirn lädt am kommenden Freitag, den 25. März zu einer peinlich-lustigen Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät und Kindheit. „Ehrlich, berührend, schonungslos, betrübt, übertrieben, sehnsüchtig, haltlos und unverstanden“, so wie Schul- und Jugendjahre aus den wilden und unberechenbaren Zeiten des Erwachsenwerdens eben sind. Es lesen vier Laien live aus ihren alten Tagebüchern.

„Das gibt es im Wiener TAG seit 2013 und im Oktober 2014, waren auch fünf Folgen in DIE.Nacht in ORF1 zu sehen. Seit Sommer 2015 werden die Bundesländer erobert und das Publikum entscheidet per Applaus über den Sieger des Abends. Alle erhalten ein neues Tagebuch, denn jeder, der auftritt, ist eigentlich ein Sieger“, betont Michael Fritz vom Spielboden-Team.

In Erinnerungen schwelgen

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, und so wird dieser Abend garantiert einer der persönlichsten aller Slams. Durch den Abend führt Diana Köhle, deren erster Tagebucheintrag am 23. September 1989 nachzuverfolgen ist. Nach längerer Abstinenz schreibt sie nun wieder täglich Tagebuch, denn sie muss ja weiterhin fleißig für „Lesestoff“ sorgen. Neben dem Tagebuch Schreiben schlägt ihr Herz für Poetry Slams. Seit 2004 moderiert und organisiert sie Poetry Slams (monatlich Slam B im Literaturhaus Wien) und seit 2013 auch den erfolgreichen TAGebuch Slam im TAG in Wien. Mittlerweile ist sie in ganz Österreich unterwegs.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher: „Überzeugt euch selbst, kommt vorbei oder noch besser macht selbst mit“, so Michael Fritz. Es gehen vier Leute an den Start, jeder braucht zwei Beiträge (können auch mehrere kürzere Einträge sein) von ca. 5 Minuten (Vorrunde und eventuell Finale). Gewünscht sind keine aktuellen Beiträge, sie sollten vor 2016 sein. „Originaltagebücher mitbringen und ansonsten einfach Spaß haben“, lautet das Motto des Abends. (cth)

Anmeldungen und Fragen an: diana@liebestagebuch.at

Veranstaltungstipp:

Poetry Slam: Tagebuch Slam

Freitag, 25. März 2022, 20 Uhr, Großer Saal, Dornbirner Spielboden