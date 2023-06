Realismus trifft Rennspaß: SkyKartoffel testet "EA SPORTS F1 23"

Twitch-Streamer SkyKartoffel aus Lustenau hat für VOL.AT den neuen Racing-Simulator angespielt.

(PS4/PS5, XB1/XBS X|S, PC) Auch heuer präsentiert Electronic Arts wieder das offizielle Spiel der FIA Formula One World Championship: „EA SPORTS F1 23“. Mit Verbesserungen des Fahrverhaltens, Feedback von echten F1-Teams und Precision Drive-Technologie für das Gamepad soll das Game ein authentisches Erlebnis liefern. Es gilt gegen jedes Team und jeden Fahrer auf allen Strecken der Saison 2023 anzutreten, nun auch einschließlich des Las Vegas Sprint Circuit und des Losail International Circuit in Katar. Mit dabei ist auch wieder der Story-Modus „Braking Point“: Hier treten neue und wiederkehrende Fan-Lieblinge neben dem neuen Team „Konnersport“ an, das versucht, sich gegen das etablierte Feld einen Namen zu machen.

Was ist neu an F1 2023?

Was gefällt dir besonders am Game?

Für mich ist die größte Änderung das neue Fahrverhalten. Gerade im Vorgänger (F1 22) konnte es öfters passieren, dass die Reifen auch in höheren Gängen abrupt durchdrehen und man kaum eine Möglichkeit hatte, das Auto wieder einzufangen. Im neuen Teil ist wesentlich mehr Grip auf der Hinterachse zu spüren, was das Fahren wesentlich angenehmer macht. Generell fühlt sich das Spiel sehr gut an und es macht viel Spaß, sich sowohl mit der KI als auch menschlichen Gegnern auf der Strecke zu duellieren. Auch die KI wurde überarbeitet: Sie verhält sich realistischer auf der Strecke und die Strategien der anderen Teams sind im neuen Teil viel unterschiedlicher, was den Rennverlauf spannender macht.