Selbst am Steuer in der Formel 1: SkyKartoffel testet "EA SPORTS F1 22"

Der Ländle Gamer spricht mit Twitch-Streamer SkyKartoffel aus Lustenau über den neuen Racing-Simulator.

(PS4/PS5, XB1/XBS X|S, PC) Rennspiel-Fans dürfen sich freuen: Erstmals wieder unter der Flagge von Electronic Arts präsentiert das Entwicklerstudio Codemasters sein offizielles Spiel zur FIA Formula One World Championship 2022. Wie in der echten Formel 1 wird auch in der diesjährigen Simulation viel Neues eingeführt. Da wären beispielsweise Autos, die für engere und aufregendere Rennen entwickelt wurden, wesentliche Regeländerungen mit der Aufnahme von F1 Sprint, die Einführung des Miami International Autodrome und Streckenaktualisierungen in Spanien, Australien und Abu Dhabi.