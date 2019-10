Reaktivierte Dafinser Kulturgeschichte

Naturdenkmal an Stelle der ehemaligen Masellahütte

Bei der Errichtung profitierte der Dafinser Kulturverein rund um Obfrau Luise Marte nicht nur von der Zusammenarbeit der Gemeinde Zwischenwasser und der Agrargemeinschaft Sulz – der das entsprechende Waldstück gehört – sondern auch von der Unterstützung durch ein Leader Projekt und somit einer Förderung seitens EU, Bund und Land, was auch Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser im Zuge der offiziellen Eröffnung betonte: „Ein Projekt, das eine EU-Förderung bekommen hat, ist eine reife und vorbildhafte Leistung für das Dorf Dafins.“ Planung und Bauleitung übernahmen auf ehrenamtlicher Basis die Architekten Stefan und Bernhard Marte, die beide bei der Feier zugegen, auch ihre Gedanken und Ideen hinter der Umsetzung schilderten. Mit seinem Segen bat Felix Zortea auch um geistlichen Beistand für das neue Denkmal und für alle Wanderer die künftig den Weg passieren werden. Selbstverständlich vor Ort auch die beiden Bürgermeister Kilian Tschabrun aus Zwischenwasser sowie Karl Wutschitz aus Sulz, die beide sich genauso wie alle anderen Gäste an der musikalischen Umrahmung seitens der Bläsergruppe der Harmonie Muntlix erfreuten. Zurück in Dafins sorgte zum Abschluss noch der Kulturverein für die nötige Stärkung der Eröffnungsgäste. Das Naturdenkmal Masellahütte, ein besonderes modernes Bauwerk an einem besonderen historischen Platz. CEG