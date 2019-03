Reaktionen zum Rücktritt von Matthias Kucera (ÖVP)

Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass Landtagsabgeordneter Matthias Kucera (ÖVP) sein Amt ablegt. Er war wegen eines umstrittenen Grundstücksgeschäfts aus dem Jahr 2015 ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Matthias Kucera war als Vertragserrichter in die so genannte Grundstückscausa in Hard involviert. Im Zuge dessen wurden gegen Kucera zahlreiche Vorwürfe erhoben. Frühstück: „Matthias Kucera hat stets betont, dass er – sollte ein Fehlverhalten festgestellt werden – Konsequenzen ziehen wird.“

Die gegen Kucera erhobenen massiven strafrechtlichen Vorwürfe wurden von der Staatsanwaltschaft Feldkirch eingehend untersucht und verworfen. Matthias Kucera hat den entsprechenden Sachverhalt am 24. Oktober 2017 auch an die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer gemeldet und um Prüfung allfälliger standesrechtlicher Verfehlungen ersucht.

NEOS: “Endlich werden Konsequenzen gezogen”

Für NEOS-Landtagsabgeordnete Sabine Scheffknecht ist der Rücktritt des ÖVP-Abgeordneten Matthias Kucera, die einzig richtige Konsequenz aus dem Grundstücksskandal in Hard. „Für uns war von Anfang an klar, dass politische Konsequenzen unumgänglich sind. Wir begrüßen, dass ÖVP Abgeordneter Kucera endlich in die politische Verantwortung geht. Die Vorgänge waren moralisch und politisch nicht vertretbar. Dank unserem aufrechten Druck und der stetigen Aufforderung nach Transparenz in diesem Fall, kann der Akt endlich abgeschlossen werden“, äußert sich Scheffknecht in einer Presseaussendung.