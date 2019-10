Reaktionen der Vorarlberger Spitzenkandidaten 2019

So äußern sich die fünf Spitzenkandidaten der Vorarlberger Landesparteien zum Wahlausgang.

Er zeigte sich am Wahlabend mit dem Resultat seiner Partei "sehr zufrieden". Auf eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition wollte er sich aber nicht festlegen lassen. Doch man habe "gesehen, wo der Wählerwille liegt". Er bedankte sich für das Vertrauen. "Natürlich, Luft nach oben gibt's immer, aber ich bin rundum zufrieden mit dem Ergebnis", betonte Wallner, der als Wahlziel "40 plus" ausgegeben hatte. Man gehe gestärkt aus dem Wählervotum hervor.

„Das ist das beste NEOS Ergebnis bei einer Landtagswahl aller Zeiten! Wir haben zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Einzug in einen Landtag wiederholt und das gleich mit einem deutlichen Plus. Wir haben im Wahlkampf und in den letzten fünf Jahren bewusst auf wichtige Zukunftsthemen gesetzt und ehrliche Lösungen präsentiert.“